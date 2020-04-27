هبوط خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 23%

أظهرت بيانات التداول، اليوم، تسارع هبوط أسعار خام غرب تكساس الوسيط، بعد ظهر اليوم، إلى أكثر من 23%، بسبب المخاطر المحيطة بزيادة المعروض من المواد الخام في السوق.

موسكو- سبوتنيك.

وبحلول الساعة 15:06 بتوقيت موسكو "12:06 جرينتش"، هبطت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر يونيو، إلى 13.04 دولار للبرميل، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بحر الشمال لشهر يوليو بنسبة 5.2% إلى 23.52 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لشهر يونيو بنسبة 5.6% إلى 20.24 دولار للبرميل.

وبدأ سوق النفط هذا الأسبوع بانخفاض جديد، حيث وفقا لنتائج الأسبوع الماضي، انخفضت أسعار خام برنت بنسبة 23.65%، وخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 7.3%، وكان هذا ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي في أسعار الذهب الأسود.

ويواصل المستثمرون تقدير الانخفاض في النشاط الاقتصادي بسبب فيروس كورونا، ما أدى إلى انخفاض الطلب على المواد الخام، في الوقت نفسه، يتم الضغط على أسعار النفط من خلال زيادة المعروض من المواد الخام في السوق.