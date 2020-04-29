بالأرقام.. خطة رفع كفاءة الطرق المحلية بعدد من المحافظات

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنه جار العمل على رفع كفاءة الطرق المحلية خلال ثلاث سنوات مالية، اعتبار من العام الحالي، وذلك وفق توجيهات الدولة، لربط القرى والمدن والأحياء والمحافظات ببعضها، وتنشيط حركة العمل والتنقل للتجارة وغيرها من الأغراض.

واضاف قاسم لـ"الوطن"، أن هناك لجنة تعمل على تحديد الطرق المطلوب رصفها وتمهيدها بين القرى والمدن والأحياء لتسهيل حركة التنقل، لافتا إلى أن الأرقام توضح خطة تطوير الطرق فى المحافظات وهي كالتالى:

- 2 مليار جنيه دعم للمحافظات لتنفيذ الأولوية العاجلة للطرق.

- 197 طريق جار العمل بها بطول 840 كم- 12 محافظة كمرحلة أولى تشهد تطوير الطرق.

- 2652 طريق بطول 6587كم بـ12.7 مليار جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظات، للعامين المقبلين سيتم تنفيذها.

- 236 مليون جنيه لتطوير ورفع كفاءة 13 طريق بالمنوفية- 234 مليون جنية لـتطوير 17 طريق بالدقهلية.

- 226 مليون جنيه لتطوير 13 طريق بالشرقية.

- 221 مليون جنيه لتطوير 29 طريق بالغربية.

- 210 مليون جنيه لتطوير 3 طرق بالقليوبية.

- 210 مليون جنيه لتطوير 28 طريق بالبحيرة.

-210 مليون جنيه لتطوير 20 طريق بكفر الشيخ.

- 140 مليون جنيه لـ 30 طريق ببني سويف.

- 126 مليون جنيه لـ 16 طريق بالمنيا.

-116 مليون جنيه لـ 4 طرق بالجيزة.

-23 مليون جنيه لـ 8 طرق بدمياط.

- 35.5 مليار جنيه تكلفة الطرق المحلية المطلوب رصفها ورفع كفائتها-2050 مشروع تم تنفيذها خلال العام الماضى بطول 3000 كم بتكلفة 5.4 مليار جنيه.

- 2000 مشروع خلال العام الجارى بأطوال 2158 كم وبتكلفة 4.2 مليار جنيه.