بعد الإعلان عن قبول دفعة جديدة.. حالات الاستثناء من الخدمة العسكرية

صدّق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة يوليو 2020، من شباب مصر لتأدية الخدمة العسكرية اعتبارًا من غدا الثلاثاء 28 أبريل الحالي، وفق الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة عبر فيس بوك.

وتستعرض "الوطن" حالات الاستثناء من الخدمة العسكرية والمستندات المطلوبة وفق موقع إدارة التجنيد والتعبئة التابع لوزارة الدفع، كالتالي:

حالات الاستثناء من الخدمة العسكرية

المعينون برتبة ضابط للخدمة في القوات المسلحة أو الشرطة في إحدى الهيئات الحكومية ذات النظام العسكري، والمستندات المطلوبة النموذج 6 جند، شهادة من شؤون الضباط.

المتمتعون بالجنسية المصرية، الذين أدوا فعلا الخدمة العسكرية في جيش دولة أجنبية وأقاموا الإقامة العادية، والمستندات المطلوبة النموذج 6 جند، شهادة بأداء الخدمة العسكرية في جيش الدولة الأجنبية، شهادة تفيد بأنه مقيم بالدولة الأجنبية إقامة دائمة معتمدة من القنصلية المصرية وموثقة من الخارجية.

طلبة الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة أو الشرطة والمصالح والهيئات الحكومية ذات النظام العسكري حتى تخرجهم، والمستندات المطلوبة نموذج 8 جند مدموغ من الكلية أو المعهد.

الفئات التي يصدر بقواعد وشروط استثنائها قرار من وزير الدفاع "مكتسب الجنسية الأجنبية – مكتسب الجنسية المصرية – مقتضيات المصلحة العامة – معتادى إجرام"، والمستندات المطلوبة هي:

بيان مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية يفيد صدور قرار وزير الداخلية، لعرضه على اللجنة المشكلة لهذا الغرض لإتخاذ إجراءات إستصدار قرار وزارى بالاستثناء.

نموذج 6 جند مدموغ "مستوفى البيانات" للحصول على شهادة الاستثناء للمقيم في الخارج.

في حالة الإقامة بأرض الوطن يتم عرض الشاب مزدوج الجنسية على الجهات المختصة لبحث موقفه من ازدواج الجنسية، سواء باستثنائه من أداء الخدمة العسكرية أو استكمال إجراءات تجنيده.