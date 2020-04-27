توريد أكثر من 124 ألف طن قمح لشون وصوامع الشرقية

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، سير عملية توريد الأقماح لصوامع وشون المحافظة والبالغ عددها 52 صومعة وبانكر وشونة مطورة حكومية وخاصة، تكفي لتخزين احتياجات المحافظة من القمح لهذا العام، مشيراً إلى جاهزيتها لاستقبال الأقماح الجديدة مع مراعاه لكافة الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية.

وأوضح محافظ الشرقية، أن إجمالي كمية الأقماح المحلية المورده حتى اليوم بلغت 124188 طن و182 كيلو قمح، لافتاً إلى أن توريد اليوم من الأقماح بلغ 22755 طن و222 كيلو قمح، فيما بلغ توريد القمح من بداية الموسم حتى الأمس 101432 طن و960 كيلو قمح، وتم حصاد 132296 فدان حتى الآن.