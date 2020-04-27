تسليم 25 ألف وحدة سكنية في مدينة "أكتوبر الجديدة" متكاملة الخدمات

أكد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، تسلم 25 ألف وحدة سكنية من المشروع متوفر بها كافة الخدمات، لافتا إلى أن مشروع إنشاء المدينة، يقام علي ٨٠٠ فدان، بدأ العمل فيه عام ٢٠١٧، ومقسم إلى 4 مراحل كل منها 4 قطاعات، وسيضم ٤٢ ألف وحدة سكنية.

وأضاف النجار، خلال لقاء مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن المشروع يتبع الإسكان الاجتماعي، ومساحة الوحدات ٩٠ متر كاملة، مكونة من ثلاث غرف وحمام ومطبخ كاملة التشطيب والخدمات والمرافق، من شبكات الطرق، والصرف الصحي، المياه، والغاز، والكهرباء والاتصالات.

وأشار النجار إلى أن كل مرحلة بالمشروع، بها كل الخدمات الرئيسية للسكان، من مدارس وتعليم أساسي وثانوى ومساجد وكنيسة، إضافة إلى الحضانات والسوق التجارى، موضحًا أن منطقة قطاع " أ"، تم تشطيبها بالكامل وتسليمها لأغلب مستحقيها، أما قطاعي" ب و ج"، تم إنجاز ٩٠٪ من التشطيبات بها، وسيتم البدء في تسليم ١٠٠٠ وحدة من إجمالي ١١ ألف خلال شهر من الآن.