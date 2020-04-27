رئيس التحرير

محمود مسلم

تعرف على ضحية "رامز مجنون رسمي" الليلة

في تمام السادسة والنصف مساءً عبر قناة "Mbc مصر"

كتب:

أحمد حسين صوان
04:01 م | الإثنين 27 أبريل 2020
أمينة خليل

أمينة خليل

تحل الفنانة أمينة خليل، ضيفة على الفنان رامز جلال، وذلك خلال حلقة اليوم الإثنين، من برنامج "رامز مجنون رسمي"، الذي يُعرض عبر قناة "Mbc مصر"، في تمام السادسة والنصف مساءً، ويُعاد الساعةً الواحدة بعد منتصف الليل.

ويشهد برنامج "رامز مجنون رسمي" في الموسم الجديد الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومُشاركة الكثير من نجوم الفن والإعلام والرياضة الذين يُطلون مع رامز في حلقات يغلب عليها الجانب الترفيهي.

يُعرض برنامج "رامز مجنون رسمي" على " MBC مصر" يومياً خلال شهر رمضان في تمام الساعة 6:30 مساءً، ويُعاد الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.