محافظ بورسعيد يتابع المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم، اجتماعا موسعا لمتابعة أخر مستجدات الموقف التنفيذي بالمشروعات التنموية والخدمية التى تتم بعدد من القطاعات بالمحافظة.وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد والإدارة المالية والمستشار القضائى للمحافظة والشركات الهندسية المنفذة للمشروعات .

وخلال الاجتماع، ناقش اللواء عادل الغضبان مع الحضور الموقف التنفيذي الحالي لعدد من المشروعات الخدمية في مجال تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور بالمحافظة وكذلك أعمال التشييد والبناء بعدد من المشروعات التنموية الحالية.

وشدد محافظ بورسعيد على رؤساء الأحياء بضرورة تكثيف الجهود في العديد من القطاعات وأهمها أعمال صيانة الأعمدة الكهربائية وإضاءة الشوارع، والمتابعة المستمرة فى هذا الشأن بالإضافة إلى أعمال النظافة المستمرة ورفع كفاءة الأحياء، كما أكد محافظ بورسعيد على أهمية التعاون والتنسيق بين رؤساء الأحياء والجهات المنفذة للمشروعات الحالية بما يضمن سرعة الانتهاء من الأعمال وتذليل كافة العقبات.

كما وجه المحافظ رؤساء الأحياء باستمرار إزالة التعديات والإشغالات بالأسواق وشوارع المحافظة، ورفع أي مخالفات على أراضي الدولة دون تهاون، مشددا على رؤساء أحياء الزهور والضواحي بالمتابعة المستمرة وبذل مزيد من المجهودات في ملف إزالة الإشغالات والتعديات .

وأصدر المحافظ توجيهاته بالمتابعة الدائمة للأسواق التى يتم إزالتها حتى لا تعود الإشغالات مرة أخرى،كما شدد على متابعة أعمال إزالة التعديات على أراضي وممتلكات الدولة والعمل بكل حزم وقوة في هذا الملف.