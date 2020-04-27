"كلنا واحد".. مبادرة حزبية لمحاربة الغلاء ومساعدة الناس في أزمة كورونا

أطلق حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة مبادرة "كلنا واحد" بهدف محاربة الغلاء ومواجهة جشع بعض التجار وظاهرة احتكار السلع الغذائية وغيرها.

وقال صميدة لـ"الوطن"، إن الحزب مستمر في تنفيذ فعاليات مبادراته على مستوى الجمهورية التي تهدف لدعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا والحد من تداعياته السلبية على المواطنين.

وأضاف أن أمانات الحزب في المحافظات تعمل خلال شهر رمضان على توفير عدد من السيارات المتنقله لتقديم السلع الأساسية للأهالي من أسماك ولحوم بأسعار رمزية، بهدف تخفيف الأعباء عن الأسر ومواجهة جشع بعض التجار.