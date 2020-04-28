وفر فاتورتك واكسب.. شروط مسابقة رمضان من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء

في إطار خطة الدولة لتشجيع المواطنين على تخفيض استهلاك الطاقة، نظم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء مسابقة للمساعدة على ترشيد الاستهلاك في رمضان، والوصول إلى الاستهلاك الأمثل للكهرباء.

وتستعرض "الوطن" شروط المسابقة وفق الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء على فيسبوك:

- يجب توافر فاتورة استهلاك شهري مارس وأبريل.

- يجب أن تكون فاتورة شهر مايو أقل من فاتورة شهر مارس وأبريل بـ50% تخفيض.

- يجري اختيار متسابق واحد من داخل النطاق الجغرافي لكل شركة توزيع كهرباء.

- ثم يجري الاختيار بناء على الأسبقية في إرسال صور الفواتير للجهاز بأكبر نسبة تخفيض في قيمة الفاتورة.

- يعلن عن الفائزين على الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ويجري تسليمهم الجوائز داخل مقر الجهاز.

- سيجري التنويه عن المسابقة كل يوم خميس لتذكرة المواطنين عبر صفحة الجهاز على فيسبوك.

يتم البدء في تلقي مشاركات المتسابقين 25 مايو المقبل، وعلى الراغب في المتقدم للمسابقة إرسال البيانات في رسالة على صفحة الجهاز على فيسبوك، أوعلى البريد الإلكتروني erapress@egyptera.org.