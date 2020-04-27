  الخارجية الفلسطينية: وفاة مواطن لنا في ولاية أمريكية بكورونا

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن مواطنا فلسطينيا "62 عاما" في ولاية متشيجن الأمريكية، توفي بوباء كورنا المستجد "كوفيد 19"، ليرتفع بذلك عدد الوفيات في الولايات المتحدة إلى 39 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وكانت الوزارة الفلسطينية، أشارت في وقت سابق اليوم، إلى أن فريق عملها المختص، يتابع أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث لم يتم تسجيل أي إصابة جديدة في صفوف الجالية منذ أمس الأحد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وذكرت الخارجية، أن عدد الإصابات بين صفوف رعاياها حول العالم بلغ ألفا و97 إصابة، فيما سجلت 57 حالة وفاة بوفاة المواطن في ولاية متشيجن الأمريكية.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، قال في وقت سابق، اليوم، إن العجز في الموازنة الفلسطينية أصبح حوالي 1.4 مليار دولار بعد اعتبار أموال المانحين المتوقعة كما أن التقارير الدولية والمحلية وتقارير الحكومة جاءت متقاربة في تنبؤاتها حول حجم "خسائر اقتصادنا الوطني وناتجنا المحلي والمقدرة بحوالي 20% حتى نهاية العام أي حوالي 3.2 مليار دولار"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".