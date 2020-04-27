تسمم 4 من أسرة واحدة في سوهاج

أصيب، اليوم، 4 أشخاص بتسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة طعام منزلي فاسدة، ونٌقلوا لمستشفي طهطا بسوهاج للعلاج.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، بورود بلاغ من مستشفى طهطا، بوصول كل من آية جابر السيد محمود، 15 عامًا، ومحمد جابر السيد محمود، 20 عامًا، وجابر السيد محمود، 45 عامًا، و"شادية.ع.ع" 37 عامًا، مصابين بتسمم غذائي.

وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وبسؤال المصابين أفادوا بتناولهم وجبة طعام منزلية فاسدة، ونتج عنها إصابتهم.

وحُرر محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة.