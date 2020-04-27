بعد صفر إصابات بكورونا.. أجواء فرحة بين مواطني نايف بدبي

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد أجواء الفرحة بين مواطني دولة الإمارات في منطقة نايف بدبي، بعد عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في هذه المنطقة خلال اليومين الماضيين، رغم كونها كانت بؤرة لانتشار المرض.

وقررت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، مساء أمس الأحد، برئاسة الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، تخفيف قيود الحركة المفروضة على منطقتي الراس ونايف والسماح بعودة الحركة إلى طبيعتها خلال أوقات السماح اعتباراً من الساعة السادسة صباحاً وحتى العاشرة مساءً مع استمرار تقييد الحركة خلال ساعات الليل الممتدة من العاشرة مساءً وحتى السادسة صباحاً أسوة بما هو معمول به في باقي أنحاء إمارة دبي.

وأفاد المدير التنفيذي لمؤسسة "وطني الإمارات"، ‏عضو المجلس الوطني الاتحادي، ضرار بالهول الفلاسي، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في منطقة نايف بدبي، بلغت "الصفر" على مدار أيام، مع استمرار عمليات الفحص، وأكد أن الأوضاع مبشرة.