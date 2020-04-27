بينهم طبيبة.. عزل أبو تيج يحتفل بشفاء 3 حالات من كورونا

احتفل الطاقم الطبى بمستشفى عزل أبو تيج النموذجي بمحافظة أسيوط، بخروج 3 حالات بعد تعافيها من فيروس كورونا، بالتزامن مع تبديل أطقم التمريض الذين أنهوا فترة عملهم بالعزل.

وأكد مصدر بالطاقم الطبي بعزل أبو تيج، لـ "الوطن"، أن الحالات الثلاث بينهم طبيبة كانت قد أصيبت بعدوى الفيروس، لافتا إلى أنها من شدة فرحتها بشفائها تماما من الفيروس، بكت من الفرحة، وشاركها جميع الطاقم الطبي الموجود بالمستشفى البكاء.

وفى سياق آخر، أشار المصدر إلى أنه رغم أن اليوم كان متعبا جدا حيث كان موعد تبديل أحد أطقم التمريض، وخروجهم من العزل لأنهم قضوا فترة العمل المحددة لهم في العزل، وتزامن خروجهم مع خروج حالات التعافي الذين عملوا معهم خلال أسبوعين، إلا أنهم أصرّوا على البقاء وخروجهم مع الحالات التى تعافت كى يودعوهم ويهنئوهم بتمام الشفاء قبل مغادرتهم المستشفى.

وذكر المصدر أن نظرة الفرحة والإعجاب والفخر التى رآها في أعين زملائه من التمريض، ونظرة الامتنان والشكر والتقدير والعرفان في أعين الحالات، هونت عليهم التعب والضغط العصبي وشد وجذب وانفعالات طوال فترة علاج الحالات.

ومن جانب آخر أكد مصدر بمديرية الصحة بأسيوط تعافى 3 حالات جديدة من كورونا، وخروجهم من عزل المدينة الجامعية بجامعة أسيوط، ليرتفع عدد المتعافين من فيروس كورونا إلى 41 حالة، مشيرا إلى تحسن عدد من المصابين ومن المرجح خروجهم خلال الأيام المقبلة، لافتا إلى أن إجمالى عدد المسجلين لدخول عزل المدينة الجامعية بلغ 83 حالة.