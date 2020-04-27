رئيس" العاملين بالطباعة" يكشف تفاصيل وفاة عامل دار المعارف بـ كورونا

قال مجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، إن العامل الذي توفي اليوم بفيروس كورونا المستجد في مؤسسة دار المعارف، يُدعى شريف جمال العدوي، وهو يعمل في صيانة الأسانسير، لافتًا إلى أن هناك شقيق لمتوفى يعمل في قسم التجليد بنفس المؤسسة.

وأضاف البدوي، لـ"الوطن"، أن آخر ظهور للعامل المتوفي كان يوم الأحد قبل الماضي، الموافق 19 أبريل، موضحًا أن المؤسسة تتبع الإجراءت الاحترازية وهناك جهاز لقياس درجة الحرارة عند مدخل المؤسسة، وفي اليوم المذكور حضر شريف وكانت درجة حرارته مرتفعة، وتم عرضه على طبيب المؤسسة، الذي أعطاه راحة لمدة أسبوعين، رغم أن شريف أبلغه أن الحرارة قد تكون بسبب التهابات في أسنانه التي تؤلمه، وهو ما لم يأخذ به الطبيب وقرر منحه إجازة خشية ألا يكون الأمر متعلق بالأسنان.

وتابع رئيس النقابة: المؤسسة فوجئت اليوم بخبر وفاته، وأن المتوفى اشتدت عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا في آخر أيامه ودخل مستشفى حميات إمبابة، مؤكدًا أن سعيد عبده رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف، قام على الفور بمنح شقيق المتوفى وجميع العاملين معه بقسم التجليد، إجازة 14 يوما وطالبهم بالعزل المنزلي.

واستطرد البدوي، أن إدارة المؤسسة تواصلت مع مستشفى الحميات بإمبابة للتنسيق بشأن عمل مسح شامل لجميع العاملين في أقرب وقت ممكن، لافتًا إلى أنه سيتم تطهير المؤسسة وتعقيمها بالكامل غدا.