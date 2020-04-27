انهيار جديد للخام الأمريكي مع تراجع سعر "برنت"

سجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي، اليوم، هبوطا حادا جديدا، بنحو 25%، مع تراجع سعر مزيج "برنت" للنفط القياسي الأوروبي حوالي 7%، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأنهت العقود الآجلة للخام الأمريكي جلسة التداول اليوم منخفضة 4.16 دولار، أو 24.6%، عند 12.78 دولار للبرميل.

بينما سجلت عقود "برنت" عند التسوية 19.99 دولارا للبرميل، منخفضة 1.45 دولار أو 6.8%.

وعلى الرغم من استمرار تراجع النفط، إلا أن البورصات العالمية وخاصة الأمريكية شهدت اليوم ارتفاعا بعد خسائرها السابقة على خلفية الأمل بأن مزيدا من الدول، وعلى رأسها الولايات المتحدة، تستعد لإعادة فتح اقتصاداتها.

وتسارعت خسائر العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف، تسليم شهر مايو، في 20 أبريل الجاري، وهوت حوالي إلى أكثر من 350% ليصل سعر البرميل إلى سالب 37.63 دولار للبرميل، وهو سعر غير مسبوق، حيث تحولت العقود الآجلة للنفط الأمريكي لأقرب استحقاق أثناء التعاملات، إلى سلبية للمرة الأولى في التاريخ مع امتلاء مستودعات تخزين الخام وهو ما يثبط المشترين، بينما ألقت بيانات اقتصادية ضعيفة من ألمانيا واليابان شكوكا على موعد تعافي استهلاك الوقود.