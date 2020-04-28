سمية عن عدم الخوف من مقلب فيفي عبده: في الشدة ببقى بـ100 راجل

علقت الفنانة سمية الخشاب، على تماسكها خلال حلقة "خلي بالك من فيفي"، الذي تقدمه الفنانة فيفي عبده، عبر شاشة "MBC مصر2".

وقالت الفنانة سمية الخشاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "القاهرة الآن"، عبر شاشة "الحدث": "كنت عارفة إن في برنامج هيتصور في منزل فيفي عبده لكن فكرة المقلب كانت بعيدة عن خيالي، بما يتضمنه بالفرقعات والصريخ مكنتش متوقعاه، والبعض لمحوا وقالوا ممكن يكون مقلب خدي بالك، لكن مكنتش متوقعة ده".

وأضافت: "صدقت إن البنت مصابة بالصرع، وكنت متماسكة لأن دي طبيعتي في المواقف الصعبة بصمد وببقى بنت بـ100 راجل، ببقى شديدة بس بعدها بتعب ومعدتي وجعتني. واستحضرت "سمية"، موقفًا صعبًا مر بها، إثر تعرضها لحادث سيارة وقعت أثناء تواجدها مع والدتها، وقالت: "مرة عملت حادثة والعربية اتقلبت بيا 6 قلبات وقمت واتصرفت وكنت متماسكة، ودايما عقلي في راسي المواقف الصعبة".