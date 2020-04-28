صحة الكويت تحيل مخالفي قرار الحجر المنزلي للتحقيق تمهيدا لمقاضاتهم

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، أمس الاثنين، إحالة عددا من مخالفي قرار الحجر الصحي المنزلي إلى الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية، تمهيدا لتسجيل قضايا بحقهم، حرصا على سلامة أفراد المجتمع في ضوء تفشي جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الصحة الكويتية محمد السبيعي، في بيان صحفي، إن الفرق الطبية المكلفة بمتابعة الحالات التي تخضع للحجر المنزلي، رصدت عبر تطبيق "شلونك" الذي أطلقته الوزارة أخيرا لمتابعة هذه الحالات، عددا من المخالفات ارتكبها قادمون عبر رحلات الإجلاء التي تسيرها الدولة.

وأضاف السبيعي، أن قرار إحالة هؤلاء المخالفين إلى جهات التحقيق، يأتي استنادا إلى القانون رقم 8 لسنة 1969 بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية.

وأشار المسؤول الكويتي، إلى أن فرق وزارة الصحة المعنية، تتابع بشكل مستمر الخاضعين للحجر المنزلي، ورصد المخالفات ذات الصلة، وإحالة مرتكبيها إلى الحجر المؤسسي الإلزامي.

ويعد تطبيق "شلونك" الإلزامي الذي أطلقته وزارة الصحة الكويتية في 19 أبريل الجاري، رفيقا ملازما للأشخاص العائدين من الخارج الخاضعين للحجر المنزلي، ويعنى بمراقبة الأشخاص المحجورين، ومتابعة مواقعهم والأشخاص المخالطين لهم، كما يتيح للأشخاص المحجورين، إدخال بياناتهم الحيوية والتواصل مع الفرق الطبية في الوزارة لدى ظهور أي أعراض عليهم.