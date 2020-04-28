صحفيون يدشنون حملات دعم مالي لأسرة الزميل محمود رياض ضحية كورونا

دشن عدد من الصحفيين حملات تبرع ودعم مالي لأسرة الزميل محمود رياض، أول صحفي متوفى بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وقال الصحفيون في مبادرتهم "يمكن إرسال الدعم المالي لأسرة الزميل الراحل محمود رياض من خلال الحوالات البريدية.. اسم الزوجة: ريهام سعد سعيد محمد رقم قومي: 28703212102969".

كما دشن عدد من الزملاء جروب "صحفيون في مواجهة كورونا" على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وقال جرجس فكري، أحد مؤسسيه "نبدأ أول أهداف الجروب إحنا هنجمع مبلغ لمساعدة أسرة زميلنا وهنسلمه للنقابة وبإشراف النقابة كمان وأحد أعضاء مجلس النقابة وهيتم التواصل حالا.. الزميل محمود رياض توفي وكان يبحث عن عمل وأسرته كلها مصابة بالفيروس وإن شاء الله هيخرجوا بس هنجمع مبلغ يسندهم وطبعا النقابة قرررت توظيف زوجة زميلنا، ودورنا جمع مبلغ وهيتم تعديل البوست لوضع أرقام التواصل مع مسئول استلام أي دعم مطلوب سواء مادي أو أي شيء مطلوب".

وتابع: "تواصلت مع الأستاذ محمد سعد عبدالحفيظ وعرفت أن النقيب والنقابة مهتمين وتوصلوا مع أسرة زميلنا وخصصوا مبلغ كويس لهم وكمان زوجة زميلتنا هتبقى موظفة في النقابة".

وكان أيمن عبد المجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، رئيس لجنتي الرعاية الاجتماعية والصحية، قد جدد مطالبته لنقيب الصحفيين، وأعضاء مجلس النقابة، بتخصيص حساب بنكي للجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، لصالح مبادرة "أبناؤنا في القلب"، التي تستهدف رعاية الأيتام من أبناء الزملاء الصحفيين.

واقترحت الزميلة إيمان عوف تنفيذ مبادرة الزميلة منى سليم باستقطاع 200 جنيه من بدل التدريب لمثل هذه الحالات، بينما قال محمد قاسم: "هل من الممكن اقتراح أن يتم خصم علي سبيل المثال وحسب ما يتم الاتفاق عليه طبعا وليكن 50 جنيها من بدل كل عضو في النقابة لمرة واحدة لصالح أسرة الزميل الراحل محمود رياض علي أن يتم وضعهم في خزينة النقابة باسمه وتتسلم المبلغ أسرته دون إرسال تبرعات أو مساعدات بمكاتب البريد مراعاة لشعورهم".