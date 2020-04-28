الصحة العالمية تتحدث عن إمكانية تطور المناعة لدى المتعافين من كورونا

قالت منظمة الصحة العالمية، إن تطور المناعة لدى المتعافين من وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" أمر ممكن، مشددة على أن درجة فعالية المناعة الجديدة غير واضحة حتى الآن، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقالت المديرة الفنية لبرنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية ماريا فان كيرخوف، خلال مؤتمر صحفي، أمس الاثنين: "كشفنا أن المصابين تتطور لديهم أجسام مضادة بعد أسبوع أو أسبوعين من الإصابة​ ونحن نحاول فهم ما يعني هذا الأمر. لا توجد حاليا أي دراسات تؤكد الربط بين وجود الأجسام المضادة وتطوير المناعة".

وأضافت كيرخوف: "لذلك لا يمكننا القول إن وجود الأجسام المضادة يشير إلى تطور المناعة ومع ذلك نتوقع أن يحصل الأشخاص الذين تعافوا من (كوفيد 19) على مستوى معين من الحماية. لكننا لا نعرف الآن مدى قوة هذه الحماية، وهل يتم تطويرها لدى جميع المصابين وما مدة استمرارها".

وأوضحت كيرخوف: "بعد مرور 4 أشهر من بدء الجائحة، لا نستطيع القول إن وجود الأجسام المضادة يشير إلى المناعة".

وأضافت المديرة الفنية: "تأكيدنا أنه لا توجد حاليا أدلة في هذا المجال لا يشير إلى أن تطوير المناعة لا يحدث، بل يشير ببساطة إلى أن هذه الدراسات لم يتم إجراؤها بعد".

وأكدت المسؤولة في منظمة الصحة العالمية أن كورونا المستجد لا يزال مستقرا بشكل عام ولا يشهد طفرات كبيرة.