الري: إزالة 52 ألف تعد على النيل خلال 5 سنوات

قال محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الري، إن وزارة الري أطلقت حملة قومية للعمل على إنقاذ نهر النيل وذلك منذ عام 2015، حيث تم إزالة 52 ألف و 600 تعدٍ على النيل حتى الآن.

وأضاف السباعي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، في برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، أنه يتم العمل على إزالة كافة التعديات مع تحرير مخالفة للمتعدين بعض النظر عن شخصيته ووصفه، وأن الدولة حريصة على إستعادة هيبتها مرة أخرى.

وأكد، أن هناك تعاون بين أجهزة الدولة لإزالة كافة التعديات، مشيرًا إلى إزالة برجين سكنين مكونين من 6 و 7 أدوار بمحافظة المنيا.