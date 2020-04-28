الصحة: 88% من إصابات الأطقم الطبية بكورونا من خارج المستشفيات

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزراة الصحة، إن تحديد نسبة أعداد الإصابات في الأطقم الطبية يتم بمعايير خاصة وضعتها الوزارة.

وأضاف "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر، على شاشة "إكسترا نيوز": "رصدنا من خلال اللجان المسؤولة عن الإدراة العامة لمكافحة العدوى، أن 12% من إصابات الأطقم الطبية هي إصابات من الداخل والتعامل المباشر مع المرضى، و88% إصابات من الخارج"، مشيرا إلى أن الأطقم الطبية تتحرك وتحتك وتعمل في أماكن أخرى.

وتابع: "لو قارنت مصر بدول العالم في الإصابات في الأطقم الطبية فهي نسبة قليلة مقارنة بباقي الدول، وفيه دول تانية وصلت الإصابة فيها للأطقم الطبية 25%".

واستطرد: "دورنا ومسؤوليتنا إننا نحمي الأطقم الطبية لأنها خط الدفاع الأول من خلال بروتوكول لحماية الأطقم الطبية وضعته الوزارة، والبرتوكول نعمل به بمستشفيات الحميات والصدر، وفيه فريق مشكل من قبل وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد موجود بصفة مستمرة داخل مستشفيات العزل ومسؤوليته هو متابعة تطبيق إجراءات مكافحة العدوى للأطقم الطبية داخل المستشفيات".