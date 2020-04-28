إسرائيل تسجل 112 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة صحة الاحتلال الإسرائيلي، تسجيل 3 حالات وفاة، و112 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصبح إجمالي الإصابات أكثر من 15 ألفًا و500، والوفيات 204 حالات، وفقًا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأوضحت الوزارة في حصيلتها المسائية حول انتشار الوباء، أنه "بين الإصابات وصفت حالة 7947 مريضا بالطفيفة، إضافة إلى 78 حالة متوسطة و126 حالة خطيرة".

وأشارت الوزارة، إلى أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 7200 مريض.

ويستدل من البيانات الرسمية، تباطؤ وتيرة انتشار الوباء، إذ انخفضت الإصابات الطفيفة خلال الساعات الـ24 الماضية بنسبة 4.21%، وانخفضت الإصابات المتوسطة بنسبة 4.88%، وتراجعت الإصابات الخطيرة بنسبة 5.26%، بينما ارتفعت نسبة الوفيات بـ1.49%.

وأوضحت الوزارة الإسرائيلية، أن 362 مصابًا يتلقون العلاج في المستشفيات، من ضمنهم الحالات الخطيرة والمتوسطة، فيما يخضع 5190 مصابًا للعلاج المنزلي، وتستقبل الفنادق التي أُعدت لمصابي كورونا 1756 شخصًا، في حين تتابع الطواقم الطبية حالات 843 مصابًا.