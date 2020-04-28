الصحة: نتابع كل ما تحتاجه الأطقم الطبية بدقة في المستشفيات ونوفره

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزراة الصحة، إن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة تجتمع بصفة يومية مع الأطقم الطبية داخل كل مستشفيات العزل عن طريق الفيديو كونفرانس.

وأضاف "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر، على شاشة "إكسترا نيوز": "بنعمل اجتماعات دورية مع 12 مستشفى عزل والوزيرة بتسمع من الأطباء كل شيء، وبتشوف تطبيق البروتوكول العلاجي المتبع واحتياجات المستلزمات، وكان فيه شكر للوزيرة من الفريق الطبي على استجابة الوزارة لتوفير المستلزمات الطبية اللي طلبوها لتلبية احتياجاتهم".

وعن شكاوى الأطباء أوضح: "عندنا برنامج بالتعاون مع فيس بوك خاص للأطباء فقط، ونتواصل معهم من خلاله بخلاف الكونفرانس المهم للغاية"، مشيرا إلى أن البروتوكول الخاص بالأطقم الطبية الذي نتعامل على أساسه يتم فيه تدريب كل الأطقم الطبية على كيفية ارتداء الواقيات الشخصية وخلعها قبل العمل بمستشفيات العزل".

وأكد: "بيتم عمل كشف دوري لكل العاملين بمستشفيات العزل أو الحميات أو الصدر من الأطقم الطبية واستخدام الكواشف الحراراية وتغيير الشيفتات".

وناشد مجاهد المواطن المصري اتباع الإجراءات الوقائية اللازمة: "لازم المواطن ياخد الأمور على محمل الجد، ويتبع الإجراءات الوقائية والحياة مش هتقف، وعندنا الأرقام فيه إصابات وفيه حالات بتخرج، وفيه النهاردة 60 حالة خروج والحالات اللي بتعزل في نزل الشباب والفنادق والمدن الجامعية أكتر من 50% منهم خرج بعد تمام شفاؤهم ونسبة الشفاء مازالت عالية".