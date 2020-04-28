أديب يبدي إعجابة بصوت أمال ماهر: مُطربة بجد.. وبستنى أغانيها

أبدى الإعلامي عمرو أديب، إعجابه الشديد بصوت المُطربة أمال ماهر، موضحا أنها غنت تتر مُسلسل "ليه لأ"، والذي سيُعرض على شاشة "MBC مصر"، بعد شهر رمضان الكريم.

وقال "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي عُرض اليوم على شاشة "MBC مصر"، اليوم: "فيه مغنيين ومغنيات كتير في مصر، بس اللي يتقال عليهم مُطرب أو مطربة قلائل للغاية، فيه مغنيين يُغنوا وقت ما يغنوا براحتهم، بس فيه مُطربين الناس تنتظر غنائم، منهم المطربة العظيمة اللي كان لي الحظ أني أسمعها واتابعها من وقت طويل جدا وهي المطربة أمال ماهر، أنا من الناس اللي بيستنوا أمال ماهر لما تغني".

وتابع: "لما أمال ماهر تغني بحس أن فيه شيء مختلف حصل، مش زي الناس اللي بتغني بالكيلو وخلاص"، موضحا أنه لأول مرة تغني هذه المطربة تتر مسلسل وهو مُسلسل "ليه لأ"، من تأليف مريم نعوم، وإخراج مريم أبو عوف.