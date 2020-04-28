الصين تسجل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد

سجلت جمهورية الصين الشعبية، 3 حالات فقط إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية".

وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الخارجية الصينية، في وقت سابق، أن تسييس قضية تعقب مصدر فيروس كورونا الجديد يخالف مبادئ الأبحاث العلمية، ولا يصب في صالح التعاون الدولي في مواجهة الوباء.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية جينج شوانج، في تصريح له ردا على ما إذا تفكر الصين في قبول تحقيق دولي مستقل في قضية تعقب مصدر الفيروس، إن تعقب مصدر الفيروس مسألة علمية يجب تركها للعلماء والخبراء، ولا يمكن إصدار حكم بشأنها في الوقت الحاضر.