ظهور "خفافيش" في منزل مهجور بطهطا يثير رعب الأهالي

حالة من الخوف انتابت أهالي مدينة طهطا شمال سوهاج، إثر ظهور وانتشار عدد كبير من الخفافيش داخل أحد المنازل المهجورة بشارع المركز، وتلاحظ دخول وخروج عدد كبير من الخفافايش بالمنزل طوال الليلة الماضية مما جعل المواطنين في حالة من الرعب، خوفا من تكرار ما حدث في محافظة القليوبية وتحديدا مدينة شبين القناطر.

قال علي رفاعي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، إن المنزل لا يوجد به سكان وأنه مهجور منذ فترة ومكون من 3 طوابق ومشيد منذ عشرات السنين، الأمر الذي جعله عرضة لدخول الحيوانات بداخلة وأصبح مكانا للخفافيش تأوى إليه، مما أدى إلى انتشارها وتكاثرها في المنزل.

وأضاف رفاعي أنه تلقى استغاثة من أهالي المنطقة بانتشار الخفافيش، وعلى الفور جرى اتخاذ جميع الإجراءات من قبل الوحدة المحلية بعد أن جرى الاتصال بصاحب المنزل، لافتا إلى أن الفرق الخاصة بأعمال الرش بإدارة الطب البيطري والإدارة الصحة والإدارة الزراعية، انتقلت الى المكان وقامت بأعمال الرش للمنزل بالكامل بالمبيدات الخاصة والتنبيه على صاحب المنزل بإغلاقه وجرى تعين أحد أفراد الوحدة المحلية لمرور بصفة مستمرة على المنزل ومتابعة عودة الخفافيش.

وتابع: "هناك العديد من الخطط لمواجهة الخفافايش إذا عادت مرة أخرى، حيث أن فرق من الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بالاشتراك مع الصحة والطب البيطري والزراعة يمرون على جميع المنازل المهجورة والقديمة بأنحاء المركز، للتأكد من خلوها الخفافيش وفي حالة وجودها سوف يجرى التعامل معها بشكل فوري".

وأوضح رئيس المدينة أن الخفافيش لا تسكن إلا في الأماكن المهجورة، مطالبا المواطنين بالإبلاغ فورا عن أي حالات أو منازل بها خفافيش للقضاء عليها قبل انتشارها، خاصة أن الوحدة المحلية على أهب الاستعداد لتلك المواقف.