محافظ أسيوط يترأس حملة مسائية لرش وتطهير شوارع المدينة لمواجهة كورونا

قاد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مساء أمس الإثنين، حملة مكبرة لرش وتطهير ونظافة شوارع وميادين حي شرق وغرب مدينة أسيوط، وشملت: مجمع مواقف الأزهر وكوبري فيصل وميدان أسماء الله الحسنى وشارع الأزهر وشارع أحمد حسن الباقوري وكوبري 25 يناير وشارع كونيش الترعة الإبراهيمية وميدان الحرب والسلام وشارع الجمهورية وميدان الشهيد أحمد جلال "المنفذ سابقا".

جاء ذلك بمشاركة معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط ووحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة وسيارات وحدة الكنس الآلي والنظافة، وذلك خلال وقت الحظر وبمصاحبة سيارة لإذاعة الأغاني الوطنية ضمن حملة المحافظة لنظافة وتطهير الشوارع والميادين والمنشآت الخدمية والحكومية وغير الحكومية والمرافق العامة بالمحافظة حرصا على سلامة العاملين والمترددين عليها ضمن سلسلة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

جاء ذلك بمشاركة المهندس المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، وأيمن محروس رئيس حي شرق أسيوط وخالد مصطفى مدير وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة.

وشدد محافظ أسيوط خلال الجولة، على استمرار أعمال التطهير بالكلور والنظافة المستمرة لكافة المنشآت والمصالح الحكومية والخاصة والدينية والأحياء والمراكز والمدن والمديريات بصفة يومية والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية بجميع مواقع العمل فضلا عن تطهير كافة الشوارع والميادين وجميع الأماكن التي يتردد عليها المواطنين من مواقف ومكاتب بريد وبمشاركة وتكاتف كافة الجهات لإنجاز التكليفات والمهام بدقة واتقان لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.