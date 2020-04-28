مسؤول ياباني: من الصعب إجراء أولمبياد طوكيو دون اكتشاف لقاح لكورونا

قال رئيس الجمعية الطبية اليابانية، اليوم، إنه سيكون من الصعب إجراء دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية التي قد تم تأجيلها إلى صيف 2021 في طوكيو بدون اكتشاف لقاح ضد فيروس كورونا التاجي الجديد.

ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن رئيس الجمعية يوشيتاكي يوكوكورا قوله، خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، "رأيي أنه سيكون من الصعب استضافتهم ما لم يتم تطوير لقاح فعال"، وحث الخبراء على "تسريع وتيرة (إنتاج) العلاجات واللقاحات".

ومع ذلك، رفض يوكوكورا الرد عما إذا كانت منظمته سوف تعارض إجراء الألعاب بدون لقاح متاح أم لا، قائلا: "حالة العدوى العالمية في ذلك الوقت ستكون قضية رئيسية، سيكون من الصعب حتى لو تحسن الوضع في اليابان إجرائها إذا استمرت العدوى في الانتشار في الدول الأخرى".

وفي إشارة إلى إعلان اليابان حالة الطواريء على مستوى البلاد حتى 6 مايو المقبل، قال يوكوكورا إنه يعتقد أن الحكومة "لن تكون قادرة على رفعها تماما" بعد هذا التاريخ، مع ارتفاع عدد الإصابات.

وكانت اليابان قررت في أواخر الشهر الماضي، تأجيل الأولمبياد التي كانت مقررة هذا الصيف إلى يوليو 2021 بسبب جائحة الفيروس التاجي.