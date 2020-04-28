منتجات أخميم تتبرع بمائة كوفرتة لمستشفى القلب الجامعي بأسيوط

أعلنت الدكتورة مها غانم نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عن تلقي مستشفى القلب الجامعي بأسيوط تبرع وقدره 100 كوفرتة، من منتجات أخميم لصالح قسم جراحة القلب والصدر وهو ما يأتي في إطار حرص الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة على تكاتف جهود إدارة الجامعة مع كافة منظمات المجتمع المدني والمبادرات التطوعية وتوحيد الصف من أجل دعم الخدمة الطبية المقدمة بمستشفيات أسيوط الجامعية.

وأوضحت أن التبرع مقدم من مبادرة الدعم الثنائي والتي تعد أحد المبادرات المجتمعية الفاعلة في صعيد مصر، والقائمة على فكرة دعم قطاعين معا بتبرع واحد، وذلك من أجل تشجيع كافة الصناعات المحلية من الصناعات اليدوية والحرفية والتي تعاني الكثير من الإهمال، مشيرة إلى أن أصحاب المبادرة حرصوا على دعم قسم جراحة القلب والصدر تقديرا لما تقدمه مستشفى القلب الجامعي من خدمة طبية منفردة ومتميزة هي الأحدث من نوعها والأكبر في حجمها على مستوى الصعيد، وذلك بتقديم كوفرتات مصنعة بالنول يدويا على نحو مميز وتم تطريز عليها اسم المستشفى يدويا أيضا.

وأشار الدكتور حسام العربي مدير مستشفى القلب الجامعي بأسيوط، إلى أن قسم جراحة القلب والصدر بالمستشفى تلقى تبرع كريم، لتحديث غرف إقامة مرضى جراحة قلب الأطفال في فبراير الماضي، وهو الذي ساهم في تطوير الغرف بما يخفف عن الأطفال المرضى، كما جرى عمل غرفة للسعادة تشمل بعض الألعاب للأطفال كما تلقى تبرع من بعض أهل الخير لدعم شراء بعض المستلزمات الطبية العاجلة، التي تسهم في تسريع العمل في قوائم الانتظار للتخفيف عن المرضى.

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