أورمان كفر الشيخ توزع 20 ألف كيلو لحوم على الأسر الأكثر احتياجا

أعلنت جمعية الأورمان، أن فرع الجمعية بكفر الشيخ، سيوزع 20 ألف كيلو لحوم على الأسر الأكثر احتياجا في قرى ومدن محافظة كفر الشيخ، وذلك بالتنسيق مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، بمناسبة شهر رمضان الكريم.

وأكد اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، أن توزيع اللحوم جرى على مرحلتين المرحلة الأولى تمت بالفعل وتم فيها توزيع 30 ألف كيلو لحوم، والمرحلة الثانية يتم توزيع فيها 20 ألف كيلو لحوم وذلك عن طريق فرعها بالمحافظة وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة على الأسر الأكثر احتياجا في كلا من قرى ونجوع ومدن مراكز المحافظة بحضور مندوب عن وزارة التضامن الاجتماعي وسكرتير عام المحافظة ومدير فرع الأورمان بالمحافظة.

وأشار شعبان إلى أن الجمعية تنفذ خطة متكاملة لتوزيع كراتين مواد غذائية على الأسر غير القادرة في نجوع وقرى ومدن محافظة كفرالشيخ، حيث توزع 8 آلاف كرتونة مواد غذائية على أن ينتهى التوزيع تماما في الثلث الأوسط من رمضان.

يذكر أن جمعية الأورمان بمحافظة كفرالشيخ سبق لها ونفذت عدد كبير من المشروعات الخيرية كالمساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين في المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي، وكذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة.