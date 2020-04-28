النقل: تصنيع 20 أتوبيسا بالغاز الطبيعي للعمل في العاصمة الإدارية

قال الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، إنّ الوزارة تواصل العمل على متابعة تنفيذ مخطط تطوير النقل الجماعي داخل القاهرة الكبرى، وتسيير خطوط shuttle Bus من محطة عدلي منصور حتى مطار القاهرة وأتوبيسات BRT على الطريق الدائري.

وزير النقل: تسيير خطوط shuttle Bus من محطة "عدلي منصور" حتى مطار القاهرة وأتوبيسات BRT على الطريق الدائري

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم، مع رؤساء هيئة الطرق والكباري والنقل البري والهيئة القومية للأنفاق وهيئة النقل العام وشركة السوبر جيت، وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي وشركة ترنس اي تي، لبحث ومناقشة عدد من الموضوعات المهمة المتعلقة بتطوير وتحديث منظومة النقل الجماعي داخل القاهرة الكبرى.

وأكد وزير النقل، الأهمية الكبيرة لجهاز تنظيم النقل البري في وضع الخطط والسياسات اللازمة لتطوير منظومة النقل متعدد الوسائط مع الجهات المعنية، ووضع الخطط المتعلقة بتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات اللازمة لتمويل مشروعات النقل البرى الداخلى والدولي، خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل بتعظيم منظومة النقل الجماعي داخل القاهرة الكبرى.

وتابع الوزير، آخر المستجدات الخاصة بتصنيع 20 أتوبيسا تعمل بالغاز، تعاقدت عليها شركة السوبرجيت للعمل داخل العاصمة الإدارية الجديدة، كمرحلة أولى ضمن التعاقدات المخطط إبرامها لشراء أتوبيسات للعمل داخل العاصمة الإدارية، وذلك في إطار تنفيذ خطة الحكومة المصرية، لتوفير وسائل نقل جماعي منظم على أعلى مستوى من الجودة والإمكانات الفنية لتسهيل تنقل المواطنين داخل العاصمة الإدارية الجديدة.

واستعرض وزير النقل، المخططات الخاصة بتسيير خطوط shuttle Bus في المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق، من محطة عدلي منصور حتى مطار القاهرة، إضافة إلى مخطط تسيير أتوبيسات BRT (الحافلات السريعة ذات السعة الكبيرة التي تسيير في مسارات مخصصة وتقديم مستوى عال من الخدمات) على الطريق الدائري.

ولفت إلى أنّ منطقة محطة عدلي منصور ستكون نموذجا للنقل متعدد الوسائط (الخط الثالث للمترو - القطار الكهربائي shuttle bus - خط سكة حديد (عين شمس /السويس)، موضحا ضرورة التنسيق الفوري مع الجهات المعنية مثل وزارة الطيران المدني والادارة العامة للمرور والنقل العام والجهات الأخرى فيما يتعلق بتنفيذ مسارات خطوط shuttle bus.