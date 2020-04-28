صيانة أعمدة الكهرباء بقري مركز أبوقرقاص بالمنيا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص في جنوب محافظة المنيا، اليوم، عن حملة مكبرة لصيانة وإصلاح وشد الأسلاك على أعمدة الإنارة بالقرى.

تأتي الجملة بناءا علي توجيهات العقيد محمد صلاح ابوكريشة رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص لرؤساء الوحدات القروية بالمرور على الشوارع والطرق للتأكد من أعمال الإنارة ومراجعة سلامة الأعمدة حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين.

أجرت الوحدات المحلية لقري بني عبيد وأبوقرقاص البلد، وأتليدم، حملات مرور على جميع المناطق بالقري حسب الخطة الزمنية المعدة، و شدد رئيس المركز بالتنبية على ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المختصة لعمل صيانة دورية للأعمدة وذلك حرصًا على إنارة الطرق للحد من الحوادث وتيسير الحركة المرورية للسيارات حفاظًا على حياة المواطنين.

كما وجه بضرورة استئناف وتكثيف أعمال حملات النظافة العامة والتجميل ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة بمختلف قرى المركز ورفع وإزالة كافة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق وفتح الحركة المرورية.