إنشاء نقاط كهربائية لتحسين الجهد والمحولات بـ255 ألف جنيه فى سيدي سالم 

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، إنجازات قطاع الكهرباء بمراكز ومدن وقري المحافظة، لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وعمليات الجهد بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين، وذلك بإنشاء نقاط جديدة، والتي تضمنت " نقطة جديدة بقطاع الكهرباء بمركز ومدينة سيدي سالم لتحسين جهد كساب بمحول 100، كذا كشك ومهمات شبكة المنخفض والمتوسط "، وذلك لتدعيم القري ومنها " عزبة البيطرى وتوابعها "، بتكلفة 255 ألف جنيه، تحت إشراف المهندسة غادة إسماعيل أبوكيلة، وكيل وزارة الكهرباء.

يأتي ذلك في إطار تحسين مستوى أداء قطاع الكهرباء بالمحافظة لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة فى أنماط الاستهلاك، حيث أن التوسعات العمرانية وإنشاء المشروعات الخدمية الجديدة لابد ان تتوازي مع جميع المرافق والخدمات وبخاصة قطاع الكهرباء، مما استلزم تركيب مغذيات اضافية لتلبية احتياجات المواطن اليومية