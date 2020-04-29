"قتلته علشان أسرقه".. مزارع يعترف بتفاصيل إنهاء حياة موظف

"أنا قتلت جاري علشان أسرقه.. هو عنده فلوس وأنا معنديش.. سرقت مواشيه".. بهذه الكلمات اعترف مزارع بتفاصيل قتل جاره، فى اليوم الثاني من رمضان.

وأوضح المتهم، أنه تسلل إلى حظيرة المواشي التي يمتلكها جاره عقب صلاة التراويح، وأثناء سرقة الماشية، فوجئ بجاره يلقي القبض عليه متلبسا، فضربه على رأسه، وأسقطه جثة هامدة، ثم حمل الجثة، وألقى بها فى منطقة زراعية بجوار المنزل، تحرر محضر، وتولت النيابة التحقيق.

كشف قطاع الأمن العام، غموض واقعة العثور على جثة مزارع بأرض زراعية بالقليوبية، وسرقة 3 رؤوس ماشية، تبين أن مرتكب الجريمة، جار المجنى عليه، ونفذها لسرقته.

وتبين من تحريات القطاع، التى أشرف عليها اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية للأمن العام، أنه تبلغ لمركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية، بالعثور على جثة (مزارع- مقيم بدائرة المركز) بأرضه الزراعية، دائرة المركز.

وبسؤال نجله (مزارع- مُقيم بذات العنوان) قرر بتوجه والده للأرض الزراعية ملكه، وعدم عودته ولدى توجهه للاطمئنان عليه، اكتشف وفاته وعدم تواجد عدد (3 رؤوس ماشية وكذا عربة كارو والدابة الخاصة بها).

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية، أسفرت جهوده أن مرتكب الواقعة عامل "جار المجنى عليه" مُقيم بذات العنوان.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف تفصيليا بإرتكابه للواقعة، وقرر أنه نظرا لعلمه بإمتلاك المجنى عليه عدد من رؤوس الماشية بالأرض الزراعية خاصته، عقد العزم على التخلص من المجنى عليه والإستيلاء على رؤوس الماشية، وتم بإرشاده ضبط المسروقات.