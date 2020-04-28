يوسف عوف.. فنان وكاتب وكوميدياني "على أصوله"

"الأمر أمر الله يا سيدنا.. ألف رحمة ونور عليه، ده شيء مقدر ماهو بإيدنا، ليه بقى راح نبكي ليه، 200 خسارة على اللي ذهب.. شباب وصحة وحاتا باتا كاتو"، من خلال هذه الكلمات ظهر الكاتب الساخر يوسف عوف، وهو يغني بصحبة الفرقة، في أحداث فيلم "حماتي ملاك"، بطولة إسماعيل ياسين، وماري منيب، ويوسف فخرالدين، وقدّم خلالها أداءًا كوميديًا ملفتًا للأنظار، "أحزنتنا وفاته.. ليه مكانتشي حماته".

في مثل هذا اليوم 28 أبريل من عام 1999، رحل عن عالمنا الفنان والكاتب الساخر يوسف عوف، الذي طالما اشتهر بكتابة وتقديم أعمالًا كوميدية، أبرزها على الإطلاق مشاركته في "ساعة لقلبك"، أشهر برنامج إذاعي، والذي خرج منه عدد كبير من أساتذة الكوميديا، على رأسهم فؤاد المهندس، وعبدالمنعم مدبولي، والفنانة خيرية أحمد التي اشتهرت بتأدية دور الزوجة البلهاء، وعبارتها الشهيرة "محمود حبيبي.. إنت نمت يا حبيبي"، والتي قدمتها مع فؤاد المهندس، على شاشة السينما أيضًا في فيلم "عريس مراتي" أمام إسماعيل ياسين، ولولا.

قدم الكاتب يوسف عوف، عددًا من الأعمال الكوميدية، منها مسرحية "هاللو شلبي"، بطولة سعيد صالح، وعبدالمنعم مدبولي، ومديحة كامل، والتي حققت نجاحًا كبيرًا وقت عرضها، ومن أشهر الإفيهات الضاحة بالمسرحية "استك منه فيه.. أشده يلسعني".

كما قدم الكاتب يوسف عوف، أشهر المسرحيات الكوميدية، والتي شاركت فيها سماح أنور، ويحيى الفخراني، وهى مسرحية "راقصة قطاع عام"، والتي شارك فيها فؤاد خليل، ومحمد فريد، ومحمد الشرقاوي.

رغم دراسة يوسف عوف بكلية الزراعة، إلا أنَّه كان عاشقًا للتمثيل، واستغل مسرح الجامعة، وأنشأ فرقة "الدراويش" وكان يقوم بكتابة العرض كاملًا سواء فيما يخص السيناريو والأغاني وتلحينها، وكانت الكتابة الساخرة في الصحافة وأسلوبه المنفرد، طريقًا لوصوله لعالم الإذاعة، وفتح أبواب الفن أمامه، وتقديم برامج ومسلسلات ساخرة منها "عجبي، قول يا صبح، أمس واليوم وغدا، وعجايب، ذات الحذاء الخشب، صباح الخير يا جاري"، فضلًا عن مشاركته بالتمثيل في عدد من الأفلام منها "شهر عسل دون إزعاج، حماتي ملاك".

ومن أشهر الأعمال الدرامية التي قدمها الكاتب يوسف عوف، مسلسل "ساكن قصادي"، بطولة سناء جميل، خيرية أحمد، عمر الحريري، محمد رضا.

كما قدم الكاتب يوسف عوف، مع سميرة أحمد، ومحمود ياسين، مسلسل "غدًا تتفتح الزهور"، والذي جمع بين الدراما الاجتماعية، والكوميديا.

ومن الأفلام الكوميدية التي قدمها الساخر يوسف عوف، فيلم "عالم عيال عيال"، بطولة سميرة أحمد، رشدي أباظة، والذي يعد من أشهر الأعمال السينمائية الساخرة.

ومن أشهر أفلام يوسف عوف، "أذكياء لكن أغبياء"، بطولة عادل إمام، سمير غانم، يسرا، مديحة كامل، وفيلم "أكاذيب حواء"، بطولة أحمد مظهر، وسميرة أحمد.

وكتب يوسف عوف، قصة "عاوز حقي"، والذي تمّ تحويلها إلى عمل سينمائي بطولة هاني رمزي، وهند صبري، سيناريو وحوار طارق عبدالجليل.

ارتبط الكاتب الساخر يوسف عوف، بالفنانة الكوميدية خيرية أحمد، وتزوجا عام 1962، وأنجبا ابنهما الوحيد "كريم"، وظلا أصحاب الضحكة من القلب في ارتباط وثيق، حتى رحيل "عوف" عام 1999، ولحقت به "خيرية" عام 2011.