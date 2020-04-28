 صور.. رصف 9 طرق وشوارع بمدن كفر الشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، أعمال الرصف للطرق الحيوية بمحافظة كفر الشيخ، ومواصلة رصف الشوارع والميادين بقرى ومراكز المحافظة طبقًا للخطة الاستثمارية، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، مؤكدًا على تطبيق المواصفات الفنية فى الرصف.

وأوضح المحافظ، استكمال أعمال الرصف للطرق الحيوية وهي طريق بقرية 7 السلام اتجاه قرى 9، و11، و13 بطول 800 متر وعرض 5.5 متر بمركز ومدينة الحامول، وكذا طريق أبوعبدالله الزوايدة التابع للوحدة المحلية بمنشأة عباس بمركز ومدينة سيدي سالم، بداية من أمام مدرسة أبو جعفر تجاة الزوايدة بطول 300 متر تقريبًا، إضافة إلى طريق مليجي والبربري بطول 300 مترًا، إضافة وضع الطبقة الأسفلتية النهائية بطريق النرجس الرئيسى وميدان الزهراء بمدينة مصيف بلطيم.

كما يجرى رصف شوارع مدينة مطوبس، وتضم شوارع خلف المدارس الجديدة، والمرحومي، ومدخل سيدى عامر، وكذا رصف طرق مركز ومدينة بيلا الصناعي، والكنيسة، ومسجد الرحمة.

وشدد المحافظ، على سرعة الانتهاء من أعمال الرصف ومتابعتها ميدانيًا على الطبيعة، مع تواجد الخدمة المرورية اللازمة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب المركبات، وموجهًا برفع جميع مخلفات الطريق أولاً بأول، وذلك لتسهيل حركة المرور ورفع المعاناة عن المواطنين، وذلك بأعلى معايير الأمان والجودة الهندسية.