محمد الطحاوي.. مخرج منفذ ينافس في رمضان للمرة الثانية بـ"النهاية"

يشارك المخرج محمد الطحاوي في الموسم الرمضاني هذا العام كمخرج منفذ بمسلسل "النهاية" من بطولة يوسف الشريف وإخراج ياسر سامي.

وبدأ "الطحاوي" مسيرته الفنية عام 2015 كمخرج منفذ بمسلسل "إستيفا" من إخراج كل من شريف البنداري، محمد خليفة وحسام علي؛ ليقدم بعد ذلك العديد من الأعمال الفنية، وكان أول فيلم سينمائي يعمل به كمخرج منفذ فيلم "عسل أبيض" من بطولة سامح حسين وإخراج حسام الجوهري.

قدم "الطحاوي" خلال مسيرته 25 عملًا فنيًا ما بين الدراما التلفزيونية والسينما كمخرج منفذ وبرنامج تلفزيوني واحد هو "أشرف يقدمه أيمن" عام 2016، واقتحم مجال التأليف السينما فكتب فيلم "سوق الجمعة" من إخراج سامح عبدالعزيز عام 2018.

ويعد مسلسل النهاية هو العمل الثاني لـ"الطحاوي" الذي ينافس به كمخرج منفذ بالموسم الرمضاني، بعد تقديمه لمسلسل "طايع" عام 2018 من إخراج عمرو سلامة.

يُذكر أنَّ مسلسل "النهاية" من بطولة: عمرو عبدالجليل، سهر الصايغ، أحمد وفيق وعبدالرحيم حسن، ومن تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامي.