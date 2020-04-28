حصاد أول محصول لصوبة زراعية بمدرسة فنية بدمياط

تفقد، اليوم، عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط، مدرسة التدريب والتعليم المزدوج بمدينة دمياط الجديدة.

وشهد وكيل الوزارة بدء حصاد محصول أول صوبة زراعية أقامها التعليم الفني بدمياط الجديدة، مثنيًا على جودة الخضروات، وموجهًا بإنشاء مركز بيع للمواطنين بالتعاون مع المشاركة المجتمعية حتى يستفيد أهالي المنطقة المحيطة من تلك المنتجات.

ووجه وكيل الوزارة بإنشاء مشتل للأشجار الزراعية في قطعة أرض فضاء داخل المدرسة، مؤكدًا دعمه الكامل لتلك الأفكار التي من شأنها مشاركة المجتمع المدني في منتجات مدارس التعليم الفني على مستوى المحافظة، وفتح مركز بيع كبير للمواطنين، بمشاركة جميع مدارس المحافظة للتعليم الفني لما تتميز به المنتجات من تنوع ورخص أسعارها وجودتها العالية.

يأتى ذلك في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالنهوض بالتعليم الفني وفتح أقسام جديدة للتدريب والتعليم المزدوج لتهيئة، الطلاب على العمل في شتى المجالات، وذلك لأنه يعد من الأسباب الرئيسية لقاطرة التنمية الاقتصادية.