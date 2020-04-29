حظك اليوم الأربعاء 29-4-2020 برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الجوزاء لديه الاستعداد للتكيف مع مختلف الظروف، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر والمشتري متنافران بمنزلي المال وقد تشغلك أمور مالية أو مهنية ويجب أن تعتني بخطواتك وتحافظ على التوازن بين دخلك ونفقاتك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك يمنحك شعورا بالطمأنينة وتحصل على حب الجميع.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان محمود عبدالمغني، ويوافق تاريخ ميلاده 10 مايو.