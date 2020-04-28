"أياما معدودات".. حملة أزهرية جديدة في رمضان

أطلق المركز الإعلامي للأزهر الشريف، حملة توعوية جديدة على الصفحة الرسمية للأزهر بموقعي فيسبوك ويوتيوب، تحت عنوان «أياما معدودات»، وذلك لتوضيح العديد من الأحكام والموضوعات المتعلقة بالصيام وآدابه خلال شهر رمضان المبارك.

وتتضمن حملة «أيامًا معدودات» سلسلة من الفيديوهات القصيرة، لعدد من علماء الأزهر وأعضاء «مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية» حول عدد من الموضوعات التي يهتم بها الجمهور خاصة في شهر رمضان المبارك .

وأوضح المركز الإعلامي للأزهر الشريف، أن حملة «أياما معدودات» تأتي في إطار حرص الأزهر على التواصل الإجتماعي، وتوضيح الأمور والأحكام الشرعية المتعلقة بالقضايا الهامة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، ونشر الوعي الإسلامي الصحيح.

يمكنكم الدخول على الروابط التالية لمشاهدة أول فيديو من فيديوهات حملة "أياما معدودات".