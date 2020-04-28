تامر بشير يقدم نصائح للحفاط على السيارة خلال الحظر

مع مبادرة خليك في البيت ومحاولة التزام المواطنين بقرارات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا والمكوث في البيت لفترة طويلة، قدم الإعلامي تامر بشير في برنامجه بأحد القنوات الفضائية مجموعة من النصائح للحفاظ على السيارة أثناء تخزينها لمدة أكثر من أسبوعين.

ومن أهم ما عرضه الأتي:

1- ملئ خزان الوقود قبل ركن السيارة للحفاظ على السيارة وتجنب انفجار خزان الوقود مع ارتفاع درجة الحرارة.

2- فحص جميع سوائل السيارة من زيوت و مياة تبريد وتغيرهم إن لزم الأمر.

3- فحص إطارات السيارة الـ5 و ظبط ضغط الهواء بالاطارات

4- التأكد من عدم وجود حشرات أو قوارض لتجنب دخولها داخل السيارة.

5- غطاء السيارة بالغطاء المخصص لها لحمايتها من الأتربة وأشعة الشمش.