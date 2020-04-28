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تامر بشير يقدم نصائح للحفاط على السيارة خلال الحظر

كتب:

أمير مسعد
06:00 م | الثلاثاء 28 أبريل 2020
تامر بشير

تامر بشير

مع مبادرة خليك في البيت ومحاولة التزام المواطنين بقرارات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا والمكوث في البيت لفترة طويلة، قدم الإعلامي تامر بشير في برنامجه بأحد القنوات الفضائية مجموعة من النصائح للحفاظ على السيارة أثناء تخزينها لمدة أكثر من أسبوعين.

ومن أهم ما عرضه الأتي:

1- ملئ خزان الوقود قبل ركن السيارة للحفاظ على السيارة وتجنب انفجار خزان الوقود مع ارتفاع درجة الحرارة.

2- فحص جميع سوائل السيارة من زيوت و مياة تبريد وتغيرهم إن لزم الأمر.

3- فحص إطارات السيارة الـ5 و ظبط ضغط الهواء بالاطارات

4- التأكد من عدم وجود حشرات أو قوارض لتجنب دخولها داخل السيارة.

5- غطاء السيارة بالغطاء المخصص لها لحمايتها من الأتربة وأشعة الشمش.