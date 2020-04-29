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في 5 نقاط.. تقرير مبادرة "مراكب النجاة" بمواقع التواصل الاجتماعي

كتب:

سماح حسن
04:14 ص | الأربعاء 29 أبريل 2020
الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج

الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج

رصدت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تقرير حول مكافحة الهجرة غير الشرعية، من خلال نشر التوعية عن طريق مبادرة مراكب النجاة، على صفحات التواصل الاجتماعي.

وتلخص التقرير في النقاط التالية: 

-وصل عدد المتابعين للصفحة 53.095 متابعا.

-عدد التفاعل على الصفحات لنحو 458.633.

-استطاعت صفحة التواصل الاجتماعي ان تصل لنحو 2.276.862 شخصا.

-تعكس هذه الأرقام، النسبة كبيرة من الفئة المستهدفة في المبادرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

-الصفحات الخاصة بالمبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، إحدى أهم الركائز التي تعتمد عليها اللجنة التنفيذية للمبادرة، في نشر رسائل التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.