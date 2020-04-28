بعد غياب 4 سنوات عن الدراما.. ظهور مميز لـ"عادل الفار" في "الفتوة"

ظهر الفنان عادل الفار خلال أحداث مسلسل "الفتوة" بطولة الفنان ياسر جلال، وظهر في دور أحد العصابات، ومن المقرر أن تنكشف الخطوط الدرامية للشخصية خلال الحلقات المقبلة، وحظى ظهوره بإعجاب الجمهور خاصة أنه لم يظهر على الشاشة منذ حوالي 4 سنوات.

وكان الظهور الأخير الدرامي متمثل في مسلسل "بس مباشر" للمخرجة جيهان رزق، ومن تأليف جمعة قابيل، مع الفنانة سوسن بدر، وطلعت زكريا، والعمل الثاني مسلسل "ستات قادرة" مع المخرج أحمد عاطف، ومن تأليف محمد إسماعيل أمين، مع الفنانة عبير صبري، وريهام سعيد.

تميز "عادل الفار" بأنه "مونولوجست"، وبدأ مسيرته الفنية فى الثمانينيات بالعمل بالأفراح والملاهي الليلية، وفي التسعينيات تميز بأداء دور المونولوجست ثم بدأ في أداء أدوار تمثيلية بالتليفزيون والسينما، ومن أهم أفلامه "هيستيريا"، "شجيع السيما"، "زكية زكريا"، "حارة البنات "، " بون سوارية ".

ومن أهم مسلسلاته "الكومي" و" 9 شارع السلام " و" دائرة الاشتباه " و"صاحب السعادة".