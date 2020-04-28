نائب يطلب صرف المستحقات المتأخرة للعاملين على الصناديق الخاصة بالجيزة

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، بخطاب لخالد حجازي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، لعدم صرف مستحقات العاملين على الصناديق الخاصة في إدارة العمرانية التعليمية، منذ 3 أشهر.

وقال فؤاد، في بيان صادر اليوم، إنه بالإشارة إلى الخطاب المرسل إلى وزير المالية بتاريخ 24 مارس 2020 بشأن حصر الصناديق المالية التي تعاني من فقر مواردها ودعمها لسداد أجور العاملين عليها المستحقة منذ قرابة 3 أشهر وعلى رأسهم صناديق التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، فقد جرى مخاطبة وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة بتاريخ 6 أبريل 2020 لسرعة صرف المتأخرات المالية المستحقة للعاملين على حساب الصناديق الخاصة.

وأوضح، أن هذا الخطاب لإحاطة علمه بأنه قد جرى صرف مستحقات شهر واحد فقط للعاملين على الصناديق الخاصة في إدارة العمرانية، علما بأنه لم يجرى صرف مستحقاتهم منذ 3 أشهر، وعلى هذا فإنه يوجد عدد شهرين لم يجرى صرفهم للعاملين بإدارة العمرانية.

وطالب فؤاد، سرعة صرف باقي مستحقات العاملين على الصناديق الخاصة بإدارة العمرانية، تزامنا مع الأحداث والظروف الحالية التي تجعل المعيشة صعبة على الجميع.

جدير بالذكر، أن النائب محمد فؤاد تقدم بعدد من الأدوات الرقابية علي مدار أدوار الانعقاد الماضية لصرف مستحقات العاملين على الصناديق الخاصة، ولكن مع انتشار الظاهرة في عدد كبير من المحافظات، تقدم بمشروع قانون ضم العاملين على الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة والمعروف بـ"قانون فؤاد للعاملين على الصناديق الخاصة".

وجرت مناقشته أكثر من مرة بلجنة القوى العاملة والموافقة عليه، ولكنه لم يحال إلى الجلسة العامة، إلى جانب تقدمه بتعديلات على قانون الخدمة المدنية لإنهاء مشكلات التسويات والنقل والتثبيت.