7 إصدارات جديدة بمشروع النشر بقصور الثقافة

أصدرت الهيئة العامة لقصور الثقافة، مؤخرا 7 إصدارات جديدة، ضمن مشروع النشر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، وهي كتاب أشهر الرسائل العالمية ترجمة الدكتور محمد بدران عن سلسلة آفاق عالمية ويحتوي على نحو 128 رسالة من أشهر الرسائل العالمية خلال الفترة من أوائل القرن التاسع عشر إلى ما يزيد عن مئة عام بعدها، وكتبها عددا من الرؤساء والقادة والأدباء، مثل فيرجينا وولف ونابليون وغيرهما.

وقال الشاعر جرجس شكري، أمين عام النشر بالهيئة في تصريحات صحفية: ومن سلسلة الفلسفة كتاب "في التصوف الإسلامي وتاريخه " تأليف رينولد نيكلسون وترجمة أبوالعلا عفيفي، ومن سلسلة السينما "دور الأجانب في السينما المصرية" تأليف الدكتور ضياء الميرغني، ومن سلسلة "أصوات أدبية " ديوان "جنازة مفتعلة" لرانيا خلاف، ومن سلسلة إبداعات مجموعة قصصية "فن المبالغة لإسلام عشري، ومن السلسلة العلمية كتاب "كيف تحمي جهازك المناعي" الدكتور محمد فتحي، وكتاب يوميات عالم متجول في دهاليز العلوم تأليف أد كمال شرقاوي غزالي، وجميع الإصدارات متاحة بمنفذ البيع الرئيسي في ش القصر العيني وقريبا ستكون متوفرة مع باعة الصحف.