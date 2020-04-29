"الصحة" تواصل التوعية.. 10 نصائح لمواجهة فيروس كورونا

نشرت وزارة الصحة والسكان، مقطع فيديو مصور، يتضمن 10خطوات، يجب اتباعها لمنع انتشار فيروس كورونا.

واعتمد الفيديو، على مجموعة من الصور الكرتونية، توضيحية لهذه النصائح العشر التي جاءت كالتالي:

1- غسل يديك بانتظام باستخدام الماء والصابون.

2- تجنب لمس الفم والعينين بأيدي غير نظيفة.

3- غطي أنفك أثناء العطس أو السعال بمنديل ورقي.

4- تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة.

5- ابتعد عن السلاك بالأيدي أو التقبيل أو الأحضان.

6- التزم في المنزل إذا شعرت بحمى أو سعال.

7- إذا أصبت بضيق في التنفس أو الحمى أو السعال اتصل بالخط الساخن 105

8- تجنب الاحتكاك بالمصابين أو الحالات المشتبة باصابتها بفيروس كورونا.

9- تناول طعام مقوي للمناعة.

10- لمزيد من المعلومات والاستفسار، اتصل بالخط الساخن 105 أو 15335.

رابط الفيديو

https://www.facebook.com/EgyMohpSpokes/videos/224910458940835