صحة السويس تعلن إصابة 4 حالات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت مديرية الصحة بالسويس، ظهور 4 حالات إيجابية مصابة بفيروس كورونا، من المخالطين لحالات إيجابية سابقة كانت تخضع للعزل المنزلي والمتابعة المستمرة من الطب الوقائي بمديرية الصحة.

وأكدت مديرية الصحة في بيان لها، أن الحالات هي المريض (ع.ب.ا) والمريضة (ا.ا.ع) والمريضة (ا.ا.ع) والمريض (ب.ط.م) وجاري التنسيق مع وزاره الصحة لتحويل الحالات لمستشفى العزل واستكمال الإجراءات الوقائية الاحترازية للتقصى عن خطوط السير لتلك الحالات قبل العزل المنزلي ومتابعة المخالطين.

وأكدت مديرية الصحة بالمحافظة على أهمية الالتزام بالإجراءات التى وضعتها الدولة للحد من انتشار الفيروس، وهى عدم التواجد بالأماكن المزدحمة وعدم التواجد في تجمعات واتباع قواعد النظافة العامة من الغسيل المستمر للأيدي وآداب العطس والسعال وتنظيف الأسطح باستمرار بالمواد المطهرة وعدم النزول إلا للضرورة القصوى.