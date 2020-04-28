مدير مستشفى عزل إسنا تؤكد أمام السيسي: 116 إصابة كورونا و39 وفاة

قالت الدكتورة إلهام محمد، مدير مستشفى إسنا التخصصي، المخصص كمستشفى عزل، خلال حديثها أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالفيديو كونفرانس: "بدأنا العزل لمرضى فيروس كورونا يوم 14/3/2020، والمستشفى به 27 سرير رعاية، و17 جهاز تنفس صناعي، وعدد حالات نزل الاستشفاء 47 حالة، موجود بالمستشفى 116، منهم 26 بالرعاية المركزة، و90 في الداخلي، والوفاة 39 حالة".

وأكدت مدير مستشفى إسنا التخصصي، على أن جميع الأدوات الوقائية ضد فيروس كورونا متوفرة للأطباء والمرضى.

ورد السيسي على حديثها: "شكرا يافندم وتحياتي لحضرتك ولكل العاملين في المستشفى".

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتمع عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع عدد من مديري مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية، وهي مستشفيات العجوزة، والشيخ زايد آل نهيان، و١٥ مايو، وأبو خليفة، وإسنا التخصصي، وعين شمس التخصصي بالعبور، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.