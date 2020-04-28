خلال لقاء مع السيسي.. مدير عزل مستشفى 15 مايو: لدينا 95 حالة كورونا

تحدث الدكتور حازم أبوالعباس علي، مدير الحجر الصحي بمستشفى 15 مايو، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر الفيديو كونفرانس، مؤكدا أن الحجر الصحي بالمستشفى لمرضى فيروس كورونا، بدأ في 14 مارس 2020.

وأضاف علي: "بدأنا بتغطية محافظة القاهرة، والموجود عندنا النهاردة 87 مريض بقسم الداخلي، و8 بالعناية المركزة، وعدد حالات الوفاة 26 حالة".

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتمع عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع عدد من مديري مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية، وهي مستشفيات العجوزة، والشيخ زايد آل نهيان، و١٥ مايو، وأبو خليفة، وإسنا التخصصي، وعين شمس التخصصي بالعبور، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.