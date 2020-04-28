غدا.. انطلاق المرحلة الثانية من "كايرو شو.. ورينا موهبتك"

تنطلق المرحلة الثانية من مسابقة "كايرو شو.. ورينا موهبتك"، غدا، لصناعة واكتشاف المواهب الجديدة في العالم العربي.

وأكد المخرج والمنتج مجدي الهواري الشريك المؤسس لمسرح كايرو شو، في بيان منه، انبهاره بمستوى المواهب التي تقدمت حتى الآن للمشاركة في مسابقة "كايرو شو.. ورينا موهبتك"، وهي مسابقة ترفيهية "أون لاين"، في التمثيل والغناء والرقص الاستعراضي ومفتوحة لجميع الأعمار ولجميع المتسابقين على امتداد الوطن العربي، تحت شعار "كايرو شو.. بيتك ومسرحك".

وأوضح الهواري أن المرحلة الثانية من المسابقة تحمل اسم أولى إنتاجات كايرو شو وهي مسرحية "٣ أيام في الساحل" لنجم الكوميديا محمد هنيدي، وتختلف قواعدها تماما عن المرحلة الأولى الحرة، حيث سيحدد للمتسابقين في هذه المرحلة مشاهد وأغاني واستعراضات محددة من المسرحية؛ لتأديتها على طريقتهم الخاصة.

وقال المخرج والمنتج: "المستوى حتى الآن مفاجأة كبيرة بسبب تنوع المواهب ومستواها المتميز.. ورغم الصعوبة الشديدة لعملية صناعة النجم وتقديمه للجمهور فإن لها متعة خاصة لا يدركها إلا من خاض هذا التحدي مرارا، ويدرك قيمة ذلك في صناعة الفن المصري.. وأخيرا الماكينة طلعت قماش".

وأضاف الهواري أن "كايرو شو" ستعلن في نهاية المسابقة عن مفاجآت عديدة للموهوبين الفائزين في المسابقة.